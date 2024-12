De noodkreet voor KV Kortrijk: Yves Vanderhaeghe dringt aan op verandering om degradatie te vermijden

Tweede Kerstdag bracht weinig vreugde voor KV Kortrijk. In het Guldensporenstadion ging de ploeg met 0-1 onderuit tegen Charleroi. Voor de Kerels betekende het niet alleen een teleurstellend einde van 2024, maar ook een pijnlijk signaal dat de ploeg dringend versterking nodig heeft.

De nederlaag tegen Charleroi was een harde klap voor KV Kortrijk. “Het is jammer hoe het gelopen is, maar we hebben niet de kwaliteit kunnen brengen die nodig was om het verschil te maken", erkent coach Yves Vanderhaeghe.

KV Kortrijk is inderdaad zwaar getroffen door blessures. Vooral de afwezigheid van sterkhouders zoals Nayel Mehssatou en Nacho Ferri lieten zich voelen. “Mehssatou herstelt trager dan gehoopt van zijn schouderontwrichting, en Ferri kon niet spelen door een trap op een pees”, legde Vanderhaeghe uit. “We voelen die leemtes op het veld.”

Hoewel de vervangers hun best deden, was het duidelijk dat de ploeg een kwaliteitsinjectie mist. De jongens hebben gevochten. Er is duidelijk werk aan de winkel.”

Vanderhaeghe benadrukte dat de focus nu moet liggen op verbetering. “Na Nieuwjaar zullen we actie moeten ondernemen om de ploeg op een hoger niveau te brengen.”

KV Kortrijk ziet in dat het in de wintermercato enkele gerichte versterkingen nodig heeft. “We hebben niet de breedte om blessures en schorsingen op te vangen", gaf Vanderhaeghe aan. “Om echt competitief te blijven, moeten we zorgen voor een sterke kern waarmee we in de tweede seizoenshelft kunnen knokken voor onze doelstellingen.”