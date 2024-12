Hij verloor twee vingers door vuurwerk van fan maar gaat weer voetballen: "Twee ploegmaten hebben me ingehaald als topschutter"

Op 19 oktober liep het helemaal mis voor Fabio Schifano. De 26-jarige voetballer wou vuurwerk weggooien van het veld, maar dat ontplofte in zijn hand.

Na een wedstrijd tussen vierdeprovincialers KSCT Menen en SK Zillebeke in West-Vlaanderen voltrok zich een drama. De ploeg vierde de overwinning met de fans, toen iemand een vuurwerkbom op het veld gooide.

Fabio herinnert het zich allemaal nog, tot in de details. “Het begon te roken en daar waren kinderen in de buurt. Dus nam ik het vast en wou het zo ver mogelijk weg krijgen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Mensen snappen niet waarom ik het vast bleef houden, maar ik had nooit gedacht dat het een illegale vuurwerkbom was. Ik dacht een simpel rookbommetje of zo. Tot plots... (stilte). Tja, die knal.”

De lichamelijke tol is zwaar. Hij heeft enkel nog zijn pink en ringvinger volledig over. De helft van zijn middelvinger is weg, zijn wijsvinger volledig. “De dokters hebben uiteindelijk mijn duim aan mijn hand genaaid. Maar ik heb nu weer gevoel in dat stukje.”

Hij had korte tijd na het drama contact met de vuurwerkgooier. Omwille van juridische redenen wil hij daar niet veel over kwijt. Fabio moest zijn werk in de bouw opgeven, want dat kan hij nog onmogelijk doen.

Na de winterstop gaat hij zelfs weer voetballen. “Ik was zo blij als een kind toen de dokter me dat vertelde. Ik was topschutter toen ik moest stoppen en ondertussen hebben twee ploegmakkers me ingehaald. Maar ik zal er wel weer over springen”, knipoogt hij.