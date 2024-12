Wintertransfer van KAA Gent doet eindelijk zijn verhaal: "Nooit gepanikeerd"

Sinds 1 februari is Hugo Gambor speler van KAA Gent. Tot dusver bleef hij ver weg uit de spotlights en daar is hij zelf niet rouwig om.

KAA Gent nam Hugo Gambor tijdens de vorige wintermercato over van het Franse Dunkerque. Hij speelde vorig seizoen amper twee keer mee, in korte invalbeurten. Dit seizoen kwam hij al veel meer aan de bak, onder andere ook in de Conference League. Toch bleef hij weg van de pers. Een bewuste keuze.

“Er zijn wel interview-aanvragen geweest, hoor, ook bij Dunkerque, maar ik heb die altijd afgeblazen. Ik sta niet zo graag in de belangstelling”, vertelt hij in het clubmagazine Wigwam.

Een uitzondering dus, want het waren geen gemakkelijke eerste maanden, zo geeft Gambor mee. “Het niveau en de intensiteit op training en in de wedstrijden lagen veel hoger dan ik in Dunkerque gewoon was.”

Van paniek was er nooit sprake. “Ik speelde niet, of toch maar enkele minuten op het einde van het seizoen. Maar ik heb op training altijd alles gegeven en veel bijgeleerd. Ik heb nooit gepanikeerd, dit was gewoon de periode die ik nodig had om me aan te passen.”

Onder Vrancken loopt het veel beter en die kans wil hij met beide handen grijpen. “Met de nieuwe trainer nu kreeg ik ook nieuwe kansen. Nu is het vooral zaak om te bevestigen.”