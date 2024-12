Zit ex-speler van Club Brugge niet op zijn plek? "Denk dat er zo veel meer in zit"

Club Brugge heeft de voorbije jaren heel wat spelers zien komen en gaan. Daaronder ook kerels met ontzettend veel talent.

Dat de Belgische competitie een doorgeefluik is naar de grotere Europese competities is al jaren een feit. Ook Club Brugge draagt spelers door naar een hoger level.

Al loopt dat ook niet altijd zoals het zou moeten. Van Noa Lang werd aangenomen dat hij heel ver zou geraken als hij vertrok bij Club Brugge, maar een droomtransfer werd het niet.

Hij trok naar PSV Eindhoven, om van daar de sprong te maken, maar die is er voorlopig nog altijd niet gekomen voor de Nederlander. Toch blijft hij tonen dat hij potentieel heeft.

“Noa Lang is een van de weinige spelers in de Nederlandse competitie die absoluut een stap omhoog kan”, zegt Theo Janssen, vaste gast bij Studio Voetbal op NOS. “Hij is voetbalintelligent en speelt op intuïtie. In de top zie je ook veel spelers die dat doen.”

“Vaak zijn dat de spelers die de wedstrijd voor je beslissen. Lang kan dat uit het niets, het is echt een momentenvoetballer. Ik denk dat er zo veel meer in zit. Hij is zo goed, ik denk dat hij dat ook in een grotere competitie zou kunnen.”