'Anderlecht en Club Brugge moeten Italiaanse clubs trotseren om miljoenendeal te maken met spelmaker'

Ook in 2025 gaan de Belgische ploegen op zoek naar mogelijke versterkingen. En daarbij gaan ze uiteraard ook al eens in elkaars vaarwater terechtkomen. Het is niet anders in het dossier van Alvyn Sanches.

Alvyn Sanches staat al een tijdje in de belangstelling van heel wat clubs. Onder meer RSC Anderlecht en Club Brugge zouden bij de ploegen zijn die wel wat zien in de centrale middenvelder van Lausanne Sports. Anderlecht en Club Brugge De spelmaker heeft een marktwaarde van om en bij de 9 miljoen euro. Volgens Zwitserse media moet zo'n bedrag echter niet op tafel worden gelegd om de 21-jarige speler in huis te halen. Hier en daar wordt gewag gemaakt van een bedrag van zes à zeven miljoen euro om er Alvyn Sanches te gaan bijhalen. Toch is het zeker niet vanzelfsprekend dat we de jongeling in ons land te zien krijgen. Ook Italiaanse interesse Vanuit Italië wordt Sanches ook volop het hof gemaakt. Zeker Lazio zou hem graag snel naar Rome willen halen, al lijkt de Zwitser zelf het seizoen graag te willen vervolmaken bij Lausanne. Met verder ook nog interesse van onder meer Leeds, Como en Fiorentina is de interesse in de jonge Zwitser enorm. De volgende weken zal mogelijk blijken of hij snel zal kunnen en mogen vertrekken bij Lausanne.