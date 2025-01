OFFICIEEL: verrassend geflopt bij OH Leuven maar RWDM slaat zo wel een ferme slag met een oude bekende

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het hing al verschillende dagen in de lucht en het is nu ook officieel. RWDM slaat een ferme slag, want het mag Mickaël Biron opnieuw verwelkomen.

Door de aanvaller te strikken slaat RWDM een stevige slag op de transfermarkt. Mickäel Biron keek bij OHL tegen een gebrek aan speelminuten aan en hoopt die weer op te doen in het Edmond Machtensstadion, een stadion waar hij zeker al mooie momenten heeft beleefd. Vooral begin vorig seizoen maakte Biron indruk in de RWDM-kleuren. Sinds het begin van dit seizoen werd Biron door de club uit Sint-Jans-Molenbeek uitgeleend aan de Leuvenaars. De Martinikaanse aanvaller kon zo op het hoogste niveau blijven voetballen. Gezien zijn ontbolstering in de beginfase van vorig seizoen waren er weinig redenen om aan te nemen dat hij niet zou slagen. Biron slaagt verrassend niet in Leuven Biron kon zich bij OHL verrassend genoeg nooit doorzetten en kreeg bijgevolg ook niet al te veel kansen. Hij heeft in 11 wedstrijden tussen de lijnen gestaan. Alles bij elkaar goed voor een mager aantal van 113 speelminuten. Een heel ander beeld dan bij zijn periode bij RWDM, waar hij 23 keer goed was voor een doelpunt en ook 4 assists gaf. Hij droeg dan ook al reeds 53 keer het shirt van RWDM, dat verwikkeld zit in de titelstrijd in de Challenger Pro League met Zulte Waregem en La Louvière. Een dosis realisme is wel aan de orde, want RWDM telt reeds negen punten achterstand op Essevee. De titel lijkt dus al weg. Met een achterstand van vijf punten op nummer 2 La Louvière is de kans op promotie toch nog niet verloren. Mickaël Biron keert terug naar RWDM.



Merci & bonne chance Mickaël 🤍



Lees meer op https://t.co/ktUBlS3TFA #ohleuven pic.twitter.com/yIxUcbHNOr — OH Leuven (@OHLeuven) January 1, 2025 Als Biron opnieuw helemaal fit kan worden, moet hij in staat zijn om zich opnieuw tot een meerwaarde te ontpoppen voor RWDM.