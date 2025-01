In België deed hij monden openvallen, niets meer dan een gigantische teleurstelling in Frankrijk: 'Gift Orban heeft na minder dan een jaar al een nieuwe club beet'

Gift Orban zal niet lang bij Olympique Lyon zijn geweest. De Nigeriaan vertrekt alweer richting de Bundesliga.

Bij zijn komst in de Jupiler Pro League verraste Gift Orban (22 jaar) iedereen door doelpunten te scoren op een tempo dat zelden in onze competitie wordt gezien. Men dacht dat hij maar enkele maanden zou blijven, maar de Nigeriaan bleef uiteindelijk nog een seizoen bij de Buffalo's.

Een veel minder goed seizoen, want na 20 doelpunten in 22 wedstrijden stokte de Orban-machine en vertrok de aanvaller bij Gent met een totaal van 32 doelpunten in 52 wedstrijden. Uiteindelijk ontving Gent 14 miljoen euro voor zijn spits.

Orban naar de Bundesliga om zich te herpakken

Bij Lyon heeft Gift Orban bevestigd dat hij leek af te zwakken, aangezien hij sinds zijn komst slechts 21 wedstrijden heeft gespeeld en slechts 5 doelpunten heeft gescoord. Vooral zijn gedrag zorgde voor problemen, wat hem niet heeft geholpen om zich te vestigen in de felle concurrentie voorin (Lacazette, Mikautadze...).

Deze winter zal Lyon hem dan ook minder dan een jaar na zijn komst zien vertrekken. Fabrizio Romano meldt zijn vertrek naar Hoffenheim, dat naar verluidt zo'n 12 miljoen euro zal betalen voor de Nigeriaanse aanvaller.

Gift Orban stond in de belangstelling van meerdere clubs; Racing Lens van Will Still bood bijvoorbeeld 8 miljoen euro, maar overtuigde Olympique Lyon niet.