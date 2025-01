Standard-verdediger op zijspoor, maar Duitse club biedt mogelijk redding voor zijn nog jonge carrière

Lucas Noubi, de 19-jarige verdediger van Standard, lijkt zijn tijd in Luik te willen afronden. Na verschillende maanden van weinig spelen heeft de jonge Belg geen kans meer gekregen bij trainer Ivan Leko.

Sinds zijn komst bij Standard Luik heeft Noubi zijn kansen op het hoogste niveau niet kunnen verzilveren. Dit seizoen kwam hij slechts tot 136 minuten in de hoofdmacht, wat duidelijk maakt dat hij momenteel niet in de plannen van Ivan Leko voorkomt.

Ondanks de vele blessures en het beperkte aantal beschikbare spelers in de defensie van de Rouches, kreeg Noubi niet de kans zich te bewijzen. In plaats daarvan bleef hij veelal op de bank of in de tribune zitten.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er inmiddels concrete belangstelling vanuit de 2. Bundesliga. SV Darmstadt 98 heeft zijn oog laten vallen op de Belgische verdediger en zou al informaties hebben ingewonnen bij zijn entourage.

Toen Noubi enkele jaren geleden zijn intrede deed bij Standard, werd hij gezien als een groot talent voor de toekomst. Helaas voor de jongeling heeft hij deze verwachtingen niet kunnen waarmaken bij Standard, en lijkt een vertrek nu de beste oplossing voor zijn ontwikkeling.

Voor Noubi biedt een vertrek naar de 2. Bundesliga mogelijk de ideale kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De volgende weken zullen uitwijzen of Noubi daadwerkelijk de stap naar Duitsland zet.