Anderlechtcoryfee Gille Van Binst overleden - Hugo Broos komt met pakkende woorden

Voormalig Rode Duivel Gilbert 'Gille' Van Binst is overleden op 73-jarige leeftijd. Hij stierf in de nacht van donderdag op vrijdag. Het Anderlecht-icoon leed al even aan de ziekte van Parkinson en dementie.

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Gille Van Binst. De voormalige vijftienvoudige Rode Duivel is in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden.

Van Binst werd 73 jaar oud. De verdediger is vooral bekend van zijn periode bij Anderlecht. Daar was hij meer dan 10 seizoenen lang actief. Van 1968 tot 1980 speelde hij bij paars-wit, waar hij in totaal 262 keer in actie kwam.

Losbol

Nadien koos hij even voor een buitenlands avontuur bij het Franse Toulouse FC, daarna speelde hij ook nog twee seizoenen voor Club Brugge.

“Ik heb heel veel tijd met hem doorgebracht. Ik denk alleen al maar aan het leger. We zaten samen in de refter en typisch voor Gille waren zijn fratsen die hij altijd uithaalde. Ik heb enorm veel plezier gehad met hem", aldus Hugo Broos in Gazet van Antwerpen.

Hart op de tong

"Als speler was hij beenhard. Het was een beenharde verdediger. Hij was ook aanvallend heel sterk. Denk maar aan de twee doelpunten in de Europacupfinale. Maar hij had zijn hart op zijn tong liggen."

"Hij zei gewoon zijn mening, wie er ook voor hem stond. Soms was het er ook wel over, maar goed, iedereen kende hem. Hij was een losbol. Hij profiteerde van het leven in al zijn facetten. Het is misschien daarom dat wij zo goed overeen konden komen. Ik verlies niet enkel een collega, maar ook een vriend."