Leandro Trossard in de problemen? EK-sensatie moet voor grote concurrentiestrijd zorgen met Rode Duivel

Met de verwachte langdurige afwezigheid van Bukayo Saka door zijn hamstringblessure, richt Arsenal zijn pijlen op versterking voor de aanvalslinie. De naam van de 21-jarige Nico Williams duikt op als een serieuze kandidaat, een stevige concurrentie voor Leandro Trossard.

Als Williams daadwerkelijk naar Arsenal verhuist, komt hij in directe concurrentie met Trossard. De snelle, technische stijl van Williams maakt hem een directe bedreiging voor Trossard, die zichzelf moet blijven bewijzen als de onbetwiste keuze voor de linkerflank of als optie voor de rechterflank in afwezigheid van Saka.

Williams is al lange tijd een doelwit voor Barcelona, maar de Catalaanse grootmacht worstelt met de strenge financiële regels van La Liga, waardoor een transfer naar Camp Nou deze winter onwaarschijnlijk lijkt.

Dit biedt Arsenal een unieke kans om snel toe te slaan en de jonge Spanjaard aan te trekken. Zeker gezien de €58 miljoen release clause die voor de Gunners relatief betaalbaar is in vergelijking met andere topaanvallers.

Het is duidelijk dat de toekomst van Leandro Trossard bij Arsenal afhankelijk is van zijn prestaties in de komende maanden. De komst van Williams zou hem kunnen helpen om zijn niveau op te krikken, maar het zou hem ook kunnen dwingen om harder te werken om zijn plek te verzekeren.

Hoewel gesprekken met de agent van Williams plaatsvinden en er interesse is van Arsenal, moet nog blijken of de transfer deze maand daadwerkelijk doorgaat. Als Williams deze maand nog naar Arsenal verhuist, zou dat voor Arteta de perfecte gelegenheid zijn om zijn aanvalslinie te versterken in de strijd om de Premier League.