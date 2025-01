Ritchie De Laet moet op een pijnlijke manier afscheid nemen van Antwerp: "Het is en blijft de club van mijn hart"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ritchie De Laet heeft na zes maanden zijn functie als jeugdcoach bij Royal Antwerp FC neergelegd. Na zijn afscheid als speler werd de 36-jarige ex-verdediger aangesteld om de individuele coaching van de U16 tot en met de U23 te verzorgen.

Na zijn pensioen in 2024 bleef Ritchie De Laet loyaal aan Antwerp en ging hij aan de slag als jeugdtrainer. Zijn rol was gericht op het begeleiden van de jonge talenten van de club en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Echter, na zes maanden evalueren besloot de voormalige verdediger dat het trainerschap niet helemaal bij hem paste. De Laet gaf aan dat de hoge werkdruk, vooral tijdens de avonduren en in het weekend, de balans met zijn gezinsleven bemoeilijkte.

“Het trainerschap was niet helemaal wat ik zocht”, aldus De Laet. “Ik heb altijd geweten dat de werkdruk en de tijdsinvestering hoog zouden zijn, maar het heeft invloed gehad op mijn gezinsleven. Ik heb daarom besloten om tijd vrij te maken voor andere dingen, waaronder mijn gezin, en om mijn werk als tv-analist verder uit te bouwen.”

De voormalige verdediger geeft aan dat hij nog steeds veel waarde hecht aan zijn band met Antwerp. Met de Great Old won hij in 2023 zowel de landstitel als de beker. In totaal speelde hij 219 wedstrijden voor Antwerp.

“Ik wil RAFC bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven. Het is en blijft de club van mijn hart”, voegt De Laet eraan toe. Ondanks zijn vertrek als jeugdtrainer, blijft de band tussen De Laet en de club zeker en vast bestaan.