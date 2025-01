Aanduidingen: bekend wie hoofd koel moet houden in clashes STVV-Genk en RAFC-Union, ook Club en RSCA kennen ref voor bekermatch

In heel wat clashes in de beker kunnen de emoties wel eens hoog oplopen. Het is nu bekend welke ref waar de touwtjes in handen moet houden.

Hoogst waarschijnlijk zullen er wel enkele scheidsrechterlijke beslissingen gecontesteerd worden in de kwartfinales van de Beker van België. Aan de refs dan om het hoofd koel te houden in die omstandigheden, met de hulp van hun volledige teams en de VAR. Lawrence Visser krijgt de topper in de kwartfinales, Antwerp - Union. De Limburgse derby STVV - Genk zal een dag eerder geleid worden door Nathan Verboomen. De kwartfinales van de Croky Cup beginnen op zaterdag 7 januari, met de affiches Club Brugge - OHL en de beladen derby STVV - Genk. Beide wedstrijden worden afgetrapt om 20u45. Voor respectievelijk Lothar D'Hondt en Nathan Verboomen zal er dus ook een belangrijke rol weggelegd zijn om alles in goede banen te leiden. Een dag later wordt op hetzelfde uur de aftrap gegeven van Antwerp - Union, onder leiding dus van Lawrence Visser. Op 9 januari staat om 20u30 Beerschot - Anderlecht op het programma. Bram Van Driessche zal die wedstrijd fluiten. Hieronder het volledige overzicht van de scheidsrechtersteams in de kwartfinales van de Croky Cup: 07/01/2025 - 20:45 | Club Brugge K.V. - Oud-Heverlee Leuven REF : LOTHAR D'HONDT

AR1 : ROMAIN DEVILLERS

AR2 : NICO CLAES

4th OFF : KEN VERMEIREN

VAR : NICOLAS LAFORGE

AVAR : VITO DI VINCENZO

RO: CARLOS-MANUEL SERRA GUERREIRO ALHO 07/01/2025 - 20:45 | K. St.-Truidense V.V. - K.R.C. Genk REF : NATHAN VERBOOMEN

AR1 : MATHIAS HILLAERT

AR2 : RUBEN WYNS

4th OFF : MICHIEL ALLAERTS

VAR : JAN BOTERBERG

AVAR : KEVIN DEBEUCKELAERE

RO: JONAS TIMMERMANS 08/01/2025 - 20:45 | R. Antwerp F.C. - R. Union St-Gilloise REF : LAWRENCE VISSER

AR1 : RIEN VANYZERE

AR2 : THIBAUD NIJSSEN

4th OFF : BERT PUT

VAR : WESLI DE CREMER

AVAR : ELLA DE VRIES

RO: GLENN CLAES 09/01/2025 - 20:30 | Beerschot V.A. - R.S.C. Anderlecht REF : BRAM VAN DRIESSCHE

AR1 : YVES DE NEVE

AR2 : WOUTER COCHET

4th OFF : BRENT STAESSENS

VAR : SIMON BOURDEAUD'HUI

AVAR : BRYAN BIJNENS

: BRYAN BIJNENS RO: ROEL BENSCH