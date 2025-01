De redenen voor de verrassende terugkeer van Rode Duivel Nacer Chadli naar Belgische competitie

Nacer Chadli is eindelijk terug een speler van Standard, twintig jaar na zijn vertrek uit de Luikse Academie. Maar zijn droom komt op een 'grappige' manier uit.

Een zuurpruim zou inderdaad kunnen beweren dat Nacer Chadli op 35-jarige leeftijd en twintig jaar na zijn vertrek naar MVV Maastricht in feite geen "Standard-speler" is geworden. De voormalige Rode Duivel heeft zich alleen maar bij de U23 van Standard aangesloten, onder de naam SL 16... en er is niets dat erop wijst dat dit in de komende maanden zal veranderen.

De aankondiging van zijn ondertekening was natuurlijk maar een halve verrassing: al begin november kondigde Chadli aan dat hij al twee weken aan het trainen was bij SL 16. Maar hij bleef toen heel voorzichtig: "Ik moet nog vijf kilo afvallen, ik wil gewoon weer in vorm komen".

Zelfs zonder ritme en na maanden van inactiviteit (hij heeft niet meer gespeeld sinds 1 maart met Westerlo, voordat een blessure hem buiten strijd stelde), blijft Nacer Chadli een toegevoegde waarde voor een club als SL 16. Men kan zich voorstellen dat Sébastien Grandjean heeft genoten van wat hij heeft gezien, en dus zijn goedkeuring heeft gegeven.

SL 16 betekent niet Standard op de lange termijn

Zou Nacer Chadli, met zijn ervaring en zijn CV, aan de andere kant hebben ingestemd met het tekenen voor een club op dat niveau als het niet SL 16 betrof? Men kan zich moeilijk voorstellen dat de voormalige speler van Tottenham en Monaco op 35-jarige leeftijd, een klus zonder veel symbolische waarde zou aanvaarden bij UR Namur, Tubize-Braine of RAEC Mons. De U23 van Standard, daarentegen, blijft Standard: het shirt, het logo, de instelling. We kunnen zeggen: door bij SL 16 te tekenen, "is Nacer Chadli terug" op Sclessin.

Maar de supporters hoeven echter niet per se te verwachten dat hij binnen een maand twee divisies zal stijgen. Het is één ding om het ritme en het niveau te hebben voor de ex-club uit Eerste Amateur; het is iets anders om Standard te kunnen helpen in de Jupiler Pro League. De laatste maanden van Chadli bij Westerlo waren ver verwijderd van zijn tijd bij Anderlecht of zijn begin in de Kempen.

Geen vakantieoord

Maar door SL 16 te vervoegen, landt Nacer Chadli niet in een vakantieoord of een fitnesscentrum. Het behoud van de jonge Rouches in hun reeks is zeer belangrijk voor stamnummmer 16, waarvan de academie een van de weinige potentiële inkomstenbronnen op lange termijn is. Men had gewild dat het bestuur dit eerder had begrepen, maar het is een feit: degradatie van SL 16 zou rampzalig zijn voor een club die al aan de rand van de afgrond staat.

Geen concurrent voor Camara?

Het is dus beter om een belangrijke Chadli bij de beloften te hebben dan om hier en daar wat minuten te spelen in het A-elftal. Het doel is dat hij de leider wordt waar dit jonge team zo naarstig naar op zoek is. Ongetwijfeld hebben veel U23-spelers nog steeds het doelpunt dat Nacer maakte in de laatste seconden van België-Japan in 2018 in gedachten, en zijn carrière verdient respect.

Tenslotte: laten we niet vergeten dat Nacer Chadli het grootste deel van zijn carrière als linksback heeft gespeeld. De linksback van Ivan Leko is Ilay Camara, momenteel de beste speler van Standard dit seizoen; als er een positie is waar versterking niet dringend nodig is, is het misschien die wel. Maar de veelzijdigheid van de voormalige Paars-Witte kan hem ook helpen om ooit bij te springen, mocht dat echt nodig zijn... en op die dag zou Nacer Chadli kunnen zeggen dat hij "echt" het shirt van Standard heeft gedragen.