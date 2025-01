Pittige deal op komst? Ex-speler Anderlecht wordt aangeboden aan ... Standard

Komt een ex-Anderlechtspeler bij Standard terecht? Het zou zomaar kunnen, want Hannes Delcroix zou door Burnley aangeboden zijn aan de Rouches. Een opmerkelijke deal lijkt op komst op die manier.

Burnley had de markt van de Jupiler Pro League verkend onder impuls van Vincent Kompany, maar heeft niet enkel successen gekend uit onze contreien. Voor een van de tegenvallers wordt nu een oplossing gezocht.

Niet meer in de plannen van Burnley passend

Hannes Delcroix past helemaal niet meer in de plannen van Burnley. Nu ze in The Championship spelen is de voormalige speler van RSC Anderlecht dit seizoen nog geen enkele keer op het veld verschenen, als gevolg van een liesblessure sinds vorig april.

Maar zelfs als hij binnenkort weer het veld zou kunnen betreden, is Delcroix niet echt meer een prioriteit bij Burnley. Er zou een oplossing kunnen worden gevonden tijdens de winterse transferperiode.

Uitleenbeurt richting Standard

De Belg heeft nog steeds een goede marktwaarde (4 miljoen euro) op de transfermarkt, ook al heeft hij slechts 15 wedstrijden gespeeld sinds zijn komst. Lille had hem eerder al op de verlanglijst gezet, maar nu zou Burnley hem hebben aangeboden bij ... Standard.

Delcroix tekende in augustus 2023 bij Burnley en staat nog onder contract bij Burnley tot 2026. De Clarets zouden hem volgens Sudpresse willen uitlenen tot het einde van het seizoen.