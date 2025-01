OFFICIEEL: Racing Genk strikt Belgisch toptalent waar Standard en Club Brugge lang naar hebben gehengeld

Dit is een grote slag die Racing Genk slaat, aan het begin van de maand januari. De Limburgers strikken Lorenzo Youndje, een talent van AS Eupen, eerder gevolgd door Club Brugge en Standard. De rechtsback zal eerst zijn talent tonen in de Challenger Pro League.

Afgelopen zomer, na de degradatie van de club naar de Challenger Pro League, werd er een grote schoonmaak gehouden in de kern van AS Eupen, waarbij veel ervaren spelers vertrokken. Met een bijzonder jonge selectie mikten de Pandas niet op een directe terugkeer naar de Jupiler Pro League, maar eerder op de ontwikkeling van een nieuw project om jonge spelers speeltijd te geven. Terwijl bijvoorbeeld Amadou Keita de draaischijf van het team op het middenveld is geworden, en de lokale jongens Paeshuyse en Van Genechten nog steeds aanwezig zijn, samen met Jérôme Deom en een minder opvallende Renaud Emond, heeft Lorenzo Youndje daarentegen geen inspraak gehad. Lorenzo Youndje verlaat AS Eupen en sluit zich aan bij Genk! En dat is verrassend, want de 19-jarige flankverdediger wordt al lang beschouwd als een van de grootste talenten van de Duitstalige club. Hij zal deze winter de kans krijgen om zich te herpakken. Hij stond lange tijd op de radar van Club Brugge en Standard, maar tekent uiteindelijk bij Racing Genk, dat de voormalige Belgische U19-international heeft weten te overtuigen voor een uitleenbeurt met aankoopoptie. Hij zal eerst ervaring opdoen met Jong Genk in de Challenger Pro League, alvorens misschien geleidelijk aan in de A-kern te integreren.