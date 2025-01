Patrick Goots komt met een enorme waarschuwing richting Beerschot: "Zij hebben de lotto gewonnen, het is vijf voor twaalf op het Kiel"

Beerschot staat op een cruciaal punt in het seizoen en de recente verkoop van Sheffield United door United World roept vragen op over de toekomst van de Antwerpse club. Eind december verkocht de holding Sheffield United aan het Amerikaanse COH Sports voor een bedrag van zo'n 120 miljoen euro.

Met de verkoop van Sheffield United is Beerschot nu de enige Europese vertegenwoordiger van United World. De holding, die in het verleden ook eigenaar was van de Engelse club, bezit nu nog de controle over clubs zoals Al Hilal United in de Verenigde Arabische Emiraten en Kerala United in India.

Voor Beerschot betekent dit een uniek moment in hun relatie met de holding, maar de vraag is of dit voor de club ook daadwerkelijk kansen biedt. Goots benadrukt dat Beerschot dringend versterking nodig heeft in de transfermarkt, vooral gezien de kritieke positie van de club in de competitie.

"United World heeft de lotto gewonnen, hè", zegt Goots in de Gazet van Antwerpen. "Ik mag hopen dat er van dat verse kapitaal toch een beetje naar Beerschot vloeit."

Beerschot staat momenteel allerlaatste in de competitie, en met slechts enkele maanden te spelen, is het voor de club van cruciaal belang om de nodige versterkingen aan te trekken. De toekomst van Beerschot hangt af van een snel herstel en de juiste investeringen in het team. Goots waarschuwt dat gelijke spelen niet meer volstaan voor Beerschot.

Er wordt gehoopt dat de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad, eigenaar van United World, zich bewust is van de urgentie van de situatie. "Het is vijf voor twaalf op het Kiel", zegt Goots. De komende weken kunnen bepalend zijn voor het voortbestaan van Beerschot in de Jupiler Pro League.