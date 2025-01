Spanning stijgt voor Antwerpse derby: dit is waarom Antwerp met een bang hartje naar 't Kiel moet afzakken

De spanning rond de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp is torenhoog, vooral nu de wedstrijd uitverkocht is. Beide teams staan voor een belangrijke confrontatie, maar naast de sportieve rivaliteit komt er ook veel druk bij kijken.

Na de incidenten op de Bosuil eerder dit seizoen liggen de ogen van het publiek en de autoriteiten stevig op deze derby. Goots benadrukt dat de veiligheid van de fans en het respect tussen de teams van het grootste belang is. "Er mag niet te veel meer mislopen, willen we geen scenario zoals in Nederland krijgen, waarbij Ajax en Feyenoord langer zonder uitfans tegen elkaar speelden", waarschuwt hij in de Gazet van Antwerpen.

Optimale voorbereiding op Antwerpse derby

Beerschot besloot aanvankelijk niet op stage te gaan, maar na de emotionele eerste seizoenshelft veranderde de club plots van koers. Er werd gekozen voor een kort oefenkamp in Zeeland, een beslissing die door Goots goed te begrijpen is.

"Oké, een stage neemt een hap uit het budget, maar even ontsnappen uit de dagelijkse sleur is nooit verkeerd”, legt Goots uit. De club heeft al maandenlang geen geschikte trainingsfaciliteiten, en een kort kamp kan de ploeg volgens de analist inderdaad een nieuwe energie geven voor de tweede helft van het seizoen.

Maar eerst moeten de Ratten voorbij Anderlecht in de Beker van België. Beerschot kan wel terugkijken op een van hun meest memorabele momenten van dit seizoen, toen ze midden oktober Anderlecht met 2-1 versloegen.

"Die overwinning tegen Anderlecht creëerde iets speciaals", zegt Goots. "Ook KAA Gent en Club Brugge beten hun tanden stuk op Beerschot, en dat zullen ze ook bij Antwerp hebben vastgesteld."