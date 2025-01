Komt de opvolger van Igor Thiago naar KAA Gent? Buffalo's maken niet alleen werk van versterking, maar willen ook sterkhouders langer aan boord houden

KAA Gent is bezig met de derde wintertransfer. Na de komst van Leo Lopes Da Silva en doelman Tom Vandenberghe is de club nu in gesprek over de Braziliaanse spits Rwan Cruz.

De 23-jarige aanvaller speelt voor het Bulgaarse Ludogorets en werd daar de opvolger van Igor Thiago genoemd. Dit seizoen scoorde hij al 10 goals in de competitie. De marktwaarde van Cruz wordt geschat op 3,5 miljoen euro en hij heeft nog een contract tot 2027 bij Ludogorets. Vooral met het uitvallen van Max Dean is KAA Gent op zoek naar een offensieve versterking. Naast Cruz blijft de zoektocht naar versterking doorgaan, want Gent wil zich zeker plaatsen voor de top zes. Rwan Cruz is zeker niet de enige optie voor de Buffalo's. De Gentenaars hebben de 17-jarige Senegalese verdediger Mamadou Aliou Diallo alvast vastgelegd. Diallo komt volgend seizoen naar de club en zal eerst voor Jong AA Gent spelen. Contract verlengen van sterkhouders Intussen werkt de club aan het verlengen van het contract van verdediger Jordan Torunarigha. De gesprekken zijn positief, maar andere belangrijke spelers zoals Andrew Hjulsager, Sven Kums en Matisse Samoise hebben ook een contract dat eindigt in juni.