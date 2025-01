Antwerp schudt vraagtekens van zich af met klinkende zege en kijkt uit naar beladen derby "Een dip? Nee, maar..."

Een kleine twee weken rust, meer had Antwerp niet nodig om de zorgen van zich af te voetballen tegen Union. Of waren er geen zorgen?

Glansprestatie

Na een zeer goede seizoensstart stokte de motor van Antwerp vanaf november. Sinds 31 oktober kon Antwerp geen twee wedstrijden achter elkaar winnen. Bovendien kon Antwerp heel on-Antwerps zijn voorbije drie thuiswedstrijden niet winnen. Voor de komst van Union in de beker stonden de zenuwen dus strak gespannen. Er moest een reactie gegeven wordt op het veld en of die er kwam... Antwerp speelde Union helemaal zoek en won overtuigend met 5-1.

"De werklust, het voetbal, de organisatie, alles stond goed. Dit was gewoonweg een heel goede prestatie", luidde de analyse van Toby Alderweireld meteen na affluiten. "Union zat in een goede flow met 13 ongeslagen partijen en we brachten zeer goed voetbal op de mat."

Zijn collega naast hem in de verdediging Zeno Van Den Bosch spreekt hem niet tegen, integendeel: "Buiten de tegengoal hebben ze amper op goal getrapt. Zowel verdedigend als aanvallend stond het enorm goed vandaag."

"Geen dip, maar..."

Eén van de spelers die kans maakte op de trofee man van de match is Tjaronn Chery. Hij wees met de eerste twee doelpunten van de partij Antwerp de weg rchting de halve finale. "Die tweede was enorm belangrijk. Want ondanks ze nog scoorden, konden we ons spel blijven spelen en nog verder uitlopen", aldus Chery.

En dus lijkt de dip overwonnen, of moet er daarvoor gewonnen worden zondag tegen Beerschot aangezien er dan pas nog eens een keertje twee wedstrijden op rij gewonnen worden. "We ervaarden het nooit als een dipje", vond Chery. "Maar dit is wel goed voor het zelfvertrouwen."

"Wat we vandaag hebben getoond, daar kunnen we veel moed uit putten richting de komende weken", besloot kapitein Toby Alderweireld.