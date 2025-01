Dante Vanzeir naar KAA Gent? 'Spits heeft duidelijk standpunt ingenomen over transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Dante Vanzei straks weer in de Jupiler Pro League speelt lijkt groot. De Belgische spits zou openstaan voor een terugkeer.

Dante Vanzei besloot in februari 2023 om Union SG te verlaten. Hij trok toen naar de New York Red Bulls, waar hij afgelopen seizoen de MLS-finale speelde.

Toch was zijn avontuur er nog niet per se een groot succes. Vorig seizoen speelde hij 32 competitiewedstrijden waarin hij slechts vier keer kon scoren en negen assists afleverde.

Het lijkt er nu op dat hij terug zou kunnen keren naar de JPL. Het was al geweten dat Vanzeir op de interesse van KAA Gent kon rekenen, maar het gaat verder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri willen de Buffalo's van Vanzeir hun prioriteit maken deze wintermercato. Er is ook interesse in enkele Braziliaanse aanvallers, maar Vanzeir heeft al ervaring in de JPL.

Gesprekken met zijn club zouden aan de gang zijn. Hij meldt ook dat de spits zelf graag naar Gent wil verhuizen. Iets om in de gaten te houden...