Genk-kapitein Bryan Heynen blijft enorm onder de indruk: "Ik krijg er nog steeds kippenvel van"

Bryan Heynen speelt al heel zijn leven bij KRC Genk. Eerder dit seizoen stond hij voor de 300ste keer op het veld met zijn ploeg. Toen was er voor de wedstrijd al heel wat voorzien voor de Genkse kapitein.

Bryan Heynen is de motor op het Genkse middenveld, en dat is al jaren zo. Het jeugdproduct van de club werkte zich door de jaren heen op tot vaste waarde en zelfs kapitein.

Vandaag is hij onmisbaar in het basiselftal van de Limburgers. In september speelde hij zelfs al zijn 300ste wedstrijd voor Racing. Alleen Thomas Buffel doet momenteel beter, hij kwam 388 keer in actie voor Genk.

Voor de wedstrijd hadden de supporters een heel grote tifo voorbereid. Zijn vrouw Leen Vaes mocht samen met hun kinderen het veld op, terwijl zijn beste vriend als twaalfde man met de spelers het veld opging.

Een dag die Heynen nooit meer zal vergeten. "Dat was enorm speciaal. Ik krijg er nu nog kippenvel van…", kijkt hij er nog even op terug bij DAZN. "Ik had wel iets verwacht, want toen ik mijn 200ste en 250ste match speelde was er altijd iets voorzien, maar ik had niet verwacht dat de supporters zo veel tijd en energie in mij zouden steken."

"Dat apprecieerde ik enorm. Ook dat de club er nog veel heeft bij gedaan, met Leen en de kinderen erbij. Mijn beste kameraad was toen de twaalfde man, die mee opliep met ons voor de wedstrijd. Dat was heel speciaal", besluit Heynen.