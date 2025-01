Ivan Leko zit met zeer lastig probleem na vertrek van Arnaud Bodart, en wil daar nog wat over kwijt: "Ik ben teleurgesteld..."

Met de blessure van Matthieu Epolo stond Arnaud Bodart klaar om het doel van Standard te verdedigen tegen KV Kortrijk. De publiekslieveling van Sclessin is echter naar Metz vertrokken, waardoor Ivan Leko in een lastige situatie zit iets meer dan 24 uur voor een belangrijke wedstrijd...

De puzzel is nog steeds enorm voor Ivan Leko, die heeft bevestigd dat hij nog steeds verschillende spelers moet missen voor de wedstrijd tegen Kortrijk, deze vrijdag. Bovendien heeft de coach van de Rouches gezien dat Arnaud Bodart naar FC Metz vertrok, terwijl Matthieu Epolo geblesseerd is. Wie zal dus het Luikse doel verdedigen tegen de Kerels?

"We zullen zien. Ik ben natuurlijk teleurgesteld door het vertrek van Arnaud, we hadden hem voorbereid om morgen te spelen. We wisten al zes maanden dat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging, en die is er gekomen. Net op een moeilijk moment voor ons, terwijl Matthieu geblesseerd is en Arnaud belangrijk is geweest in de twee wedstrijden die hij heeft gespeeld, waarin we vier punten hebben behaald. Het is jammer, maar zo gaat het leven, we wisten dat dit op elk moment kon gebeuren."

Zal Laurent Henkinet, terug van een blessure, zeker de voorkeur krijgen boven Tom Poitoux en Mattéo Godfroid? "We zullen zien, Laurent traint al enkele weken, maar ik weet niet of hij fysiek klaar is. Het wordt hij of een van de twee jongens."

"De laatste officiële wedstrijd van Laurent ligt al even achter ons, het wordt een beetje gokken. Morgen gaan we naar het casino en zien we wel. Mijn hiërarchie? Dat zijn Arnaud Bodart en Matthieu Epolo. Voor de rest gaan we het gevoel met de drie doelmannen bekijken. We zullen hierover praten, ook met Jean-François Gillet, die zijn mening zal geven."

"De positie van doelman is belangrijk, maar het belangrijkste is hoe we spelen. Als we goed spelen, zal het voor de doelman gemakkelijker zijn, ongeacht wie het is", besloot Ivan Leko. Toch lijkt Laurent Henkinet een streepje voor te hebben.