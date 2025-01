Ziekenboeg zit weer overvol bij Standard: Ivan Leko komt met belangrijke update en kondigt transfergeweld aan

Met twee nieuwe aanwinsten, die misschien op het wedstrijdblad zullen staan, zal Standard vrijdag KV Kortrijk ontvangen. Tijdens de persconferentie heeft Ivan Leko een update gegeven over de transfers van de Rouches en over de overvolle ziekenboeg.

Op vrijdag zal Standard zijn eerste wedstrijd van het kalenderjaar spelen tegen KV Kortrijk. Voorafgaand aan deze wedstrijd heeft Standard al twee winteraanwinsten verwelkomd. Donderdag werden ze besproken door coach Ivan Leko.

"Onze start van de transferperiode is niet slecht. We hebben een sterker team nodig met profielen die we niet hadden. Een stevige middenvelder, Ibrahim Karamoko, met kwaliteit. We hadden alleen Aiden O'Neill voor die positie en we zagen tegen Mechelen dat we deze nodig hadden. Ook een aanvaller, Andréas Hountondji, die snelheid heeft en goed de ruimtes aanvalt. We zochten al naar dit profiel in de zomer, maar vonden het niet. Het is goed om concurrentie toe te voegen aan Zeqiri en Ayensa, zonder Badamosi en Benjdida te vergeten."

"De twee nieuwkomers zijn fysiek goed, maar Hountondji heeft al zes maanden niet gespeeld en Karamoko komt van een niveau dat niet dat van de Jupiler Pro League is. Ze werken goed, zijn met een goede mentaliteit gekomen en ik hoop dat ze snel belangrijk voor ons zullen worden. Ze zouden morgen kunnen worden geselecteerd, ja, we zullen zien."

De transferperiode van Standard is nog niet voorbij

Ondanks beperkte financiële middelen is Standard nog niet van plan om hier te stoppen. "We hebben nog versterking nodig, we hebben veel blessures gehad op specifieke posities. Aan de linkerkant van de verdediging, met Bolingoli en Calut, maar ook in het midden, met Ngoy en Bates. Dit zijn altijd belangrijke spelers, maar iedereen kent onze situatie en onze behoefte aan versterking."

De ziekenboeg blijft dan ook overvol. "Bates zal er niet zijn tegen Kortrijk, noch tegen Sint-Truiden over tien dagen. Het is moeilijk om de datum van zijn terugkeer in te schatten, maar zijn afwezigheid voor deze twee wedstrijden lijkt zeker. Badamosi is ook geblesseerd, ik hoop dat hij volgende week weer kan trainen en binnen twee of drie weken weer wedstrijdfit kan zijn", zei Ivan Leko, die ook de afwezigheden van Matthieu Epolo, Boli Bolingoli, Alexandro Calut en Nathan Ngoy bevestigde. Bosko Sutalo is daarentegen onzeker.