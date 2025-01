Opvallend: Standard-coach Ivan Leko krijgt veeg uit de pan van toptalent uit de JPL

Luka Vuskovic bezorgt de supporters van KVC Westerlo dit seizoen bijzonder veel vreugde. De centrale verdediger scoort bijzonder veel, en doet het uitstekend achteraan. Hij komt nog met een opvallend verhaal over Standard-coach Ivan Leko.

Luka Vuskovic huren was misschien wel dé transfer van de zomer voor KVC Westerlo. De centrale verdediger maakt week op week indruk bij de Kemphanen. Meestal vanwege zijn uitstekende defensieve werk.

Maar als het dat niet is, dan valt hij wel op met een doelpunt. Denk maar aan die formidabele omhaal tegen Club Brugge aan het einde van 2024. Op 20 matchen zit hij al aan 6 doelpunten, doe het hem maar na als centre-back.

Hij werd opgeleid in zijn thuisland Kroatië bij Hajduk Split. "Ik was vijftien en een klets toen ik in vriendschappelijke matchen meespeelde bij Hajduk. Ze konden niet wachten tot ik zestien zou worden, want dat is de minimumleeftijd voor een prof in Kroatië", vertelt hij over zijn eerste ervaringen bij de A-ploeg bij Het Nieuwsblad.

"Twee dagen na mijn verjaardag zette coach Ivan Leko me in de basis tegen Dinamo Zagreb", gaat hij verder. "Ik bleef spelen en we wonnen de beker. En die ploegmaten die dubbel zo oud waren? Die hebben zich redelijk rustig gehouden. Misschien ook omdat mijn vader nogal goed bevriend was met Marko Livaja, een van de sterkhouders. Die ervaren mannen hebben zich een beetje over mij ontfermd."

Maar toch wil hij nog een opvallend verhaal kwijt over Ivan Leko... "En de relatie met Leko? Die was eerlijk gezegd wat verzuurd omdat hij – toen die transfer nakende was – een paar dingen gezegd had die niet klopten. Ik zou niet goed trainen en alleen aan mezelf denken. Wat onzin was natuurlijk."