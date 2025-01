Will Still verwelkomt oude sensatie Challenger Pro League-sensatie bij RC Lens

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Lens heeft zijn aanvallende linie versterkt met een oude bekende uit de Pro League. Goduine Koyalipou, die afgelopen zomer SK Beveren heeft verlaten tekende toen bij CSKA Sofia. Nu gaat hij Will Still helpen in Frankrijk.

Herinner je je Goduine Koyalipou (24 jaar) nog? Als je niet nauwlettend de Challenger Pro League volgde, zal de naam van deze ex-Beveren-speler je niet veel zeggen. Maar Koyalipou eindigde het seizoen als topscorer van SK Beveren met 17 doelpunten in 32 wedstrijden en versierde nadien al snel een transfer... naar een verrassende bestemming: CSKA Sofia in de Bulgaarse eerste klasse. De Belgische club ontving daarbij 1 miljoen euro voor hun aanvaller. In de efbet Liga heeft Goduine Koyalipou alle lof die hij kreeg bevestigd door doelpunten te maken aan de lopende band, 14 in 16 Bulgaarse competitiewedstrijden. Dit stelde hem in staat om snel terug te keren naar West-Europa. RC Lens heeft zojuist de komst van de Centraal-Afrikaanse international (7 caps, een doelpunt) bevestigd, waardoor hij terugkeert naar Frankrijk, waar hij werd opgeleid bij Niort en tot bloei kwam bij US Avranches (13 doelpunten in 19 wedstrijden) voordat hij naar Lausanne verhuisde. De Franse club heeft 2 miljoen euro op tafel moeten leggen voor Goduine Koyalipou, die een overeenkomst heeft getekend bij het team van Will Still tot 2028 en dus de kans zal krijgen om op het hoogste niveau door te breken na twee fantastische seizoenen.