KAA Gent stuit op grote problemen bij het aantrekken van een spits: dit is de stand van zaken

AA Gent moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe spits na de zware blessure van Max Dean. De Engelse aanvaller scheurde op tweede kerstdag zijn kruisband, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Zijn uitvallen is een grote streep door de rekening want in de spits blijft enkel Andri Gudjohnsen over en die kon voorlopig niet overtuigen. Er moet dus een vervanger komen, maar dat wordt een dure operatie.

De Buffalo’s richten zich op een spits die meteen impact kan maken, zoals Alexander Sørloth in 2019 deed, weet HLN. Een huurtransfer leek aanvankelijk een oplossing, met de naam van Henrik Meister van Stade Rennes op tafel. Maar AA Gent twijfelt over de Deen, die behalve één sterk seizoen weinig heeft bewezen.

Ook een aankoop behoort tot de mogelijkheden. Dante Vanzeir, momenteel bij New York Red Bulls, staat op de shortlist. Hoewel hij de competitie kent, bestaan er twijfels of hij past in het systeem van coach Wouter Vrancken. .

Een ander doelwit is Rwan Cruz van Ludogorets, die qua profiel perfect past bij Gent. De Braziliaanse spits heeft een neus voor doelpunten en scoorde al tien keer in de Bulgaarse competitie. Maar Ludogorets vraagt meer dan 5 miljoen euro, en met ook Turkse interesse in Cruz wordt dit dossier erg complex.

AA Gent kijkt daarnaast naar alternatieven, zoals Adriano Bertaccini van STVV. Maar het prijskaartje van 5 miljoen euro maakt ook hem onhaalbaar. De eisen voor een spits die meteen kan renderen en betaalbaar is, blijken moeilijk te combineren, zeker nu tegenstanders weten dat Gent in een zwakke onderhandelingspositie zit.