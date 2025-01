Brandon Mechele bedankt supporters van Club Brugge: "Dat moet één van de mooiste momenten in mijn carrière zijn geweest"

Brandon Mechele is al een waar icoon geworden bij Club Brugge. Onlangs hadden de fans hem verrast met een geweldige tifo, waar hij voor altijd van onder de indruk zal blijven.

Brandon Mechele is op zijn 31e nog van grote waarde bij Club Brugge. De centrale verdediger bewijst ieder weekend zijn waarde bij de regerende landskampioen.

Hij speelt er al heel zijn carrière, al werd hij wel kort uitgeleend aan STVV tussendoor. Zo groeide hij uit tot een waar icoon op Jan Breydel, waar hij al zes titels pakte.

Niet lang geleden werd hij door de fans verrast, met een geweldige tifo van hem en Hans Vanaken. "Die tifo onlangs...Dat was zó mooi. Kijk, ik krijg er nu nog kippenvel van... ", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Eindelijk die appreciatie, die waardering voelen. Het is fantastisch. Je voelt dat en dan wil je nog meer teruggeven aan deze club. Dat geeft extra energie" gaat hij verder.

"Tijdens de opwarming zag je al die banner onder het grote doek ('These two legends will be honoured from father to son'', stond er te lezen). ‘Huh, wat zal dat zijn’, dacht ik. Dan zie je dat wanneer je het veld opkomt... Het moet één van de mooiste momenten in mijn carrière zijn geweest", besluit Mechele.