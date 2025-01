Christian Brüls hoopt zijn voetbalgeluk weer terug te vinden bij SK Beveren: "Als dat gebeurt schrijf ik een boek, beloofd"

Christian Brüls heeft zijn passie voor het voetballen herwonnen. Na een moeilijke tijd bij Zulte Waregem, waar hij op het zijspoor belandde, tekende Brüls eind december transfervrij bij SK Beveren.

Brüls, die in zijn carrière onder andere voor STVV, KAA Gent, Zulte Waregem en KAS Eupen speelde, was de laatste maanden bij Zulte Waregem ongelukkig. “Om financiële redenen werd ik naar de B-kern gestuurd”, vertelt de 36-jarige middenvelder in Het Nieuwsblad.

“Voetbal is mijn passie, mijn liefde. Dat hebben ze van mij afgenomen. Er moet altijd een minimum aan respect zijn, en dat was niet het geval.”

Bij SK Beveren voelde Brüls meteen de klik. “In Westerlo heb ik nog samengewerkt met Bob Peeters, de general manager van SK Beveren. De keuze was snel gemaakt."

“In mijn hoofd ben ik klaar om te spelen”, zegt de ervaren middenvelder. “Ik heb lang genoeg gewacht. Nu nog een week wachten is uitgesloten. Ik wil mijn plezier terugvinden. Voetbal is mijn leven.”

Brüls heeft al vele hoogtepunten in zijn carrière beleefd, onder andere in Frankrijk bij Rennes en Nice, en hij kijkt uit naar het avontuur in Beveren. “Ik heb tegen topspelers gespeeld in stadions met 75.000 fans. Als ik de oudste veldspeler ooit in België word, schrijf ik een boek. Beloofd.”