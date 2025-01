Hugo Broos is zeer duidelijk: "Denk niet dat ze klaar zijn om Club Brugge te verslaan"

Zondag staat de topper Anderlecht - Club Brugge op het programma. Hugo Broos weet al wie er favoriet is.

Wedstrijden tussen Anderlecht en Club Brugge zijn geen derby's, maar toch altijd iets specialer. Ook nu zal het een duel worden tussen de nummers twee en drie in het klassement.

Volgens Hugo Broos is de rivaliteit de laatste jaren afgenomen, maar daar kent hij de reden ook voor. "De rivaliteit is vandaag de dag toch wat minder. Dat heeft veel te maken met Anderlecht de laatste jaren.", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het is niet meer het Anderlecht dat het ooit was", gaat Broos verder. "Daarom is het niet meer dé match van het jaar. Maar het blijft natuurlijk wel Anderlecht versus Club Brugge."

Broos was tijdens zijn spelerscarrière actief bij beide clubs. De voormalige Rode Duivel speelde 457 wedstrijden voor paars-wit en 206 voor Club Brugge.

"Voor mij is er toch wel een duidelijk verschil tussen de twee ploegen, hoewel Anderlecht stilaan weer naar een goed niveau aan het groeien is. Maar Club is de sterkste ploeg. Natuurlijk moet dat blijken op het veld. Maar ik denk niet dat Anderlecht op dit moment klaar is om Club te verslaan", klinkt het nog.