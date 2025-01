Is dit het einde voor Lapoussin bij Union? Pocognoli lijkt statement te maken voor wedstrijd tegen Charleroi

Union moet het vanavond in de wedstrijd tegen Charleroi doen zonder Loïc Lapoussin. Trainer Sébastien Pocognoli heeft de linkerflankspeler opnieuw uit de selectie gelaten.

Dit keer lijkt een mogelijke transfer de reden, aangezien Pocognoli vindt dat Lapoussin niet meer volledig gefocust is op de club. Ook Lazare ontbreekt, eveneens in het kader van een mogelijke transfer.

De relatie tussen Union en Lapoussin lijkt verder onder druk te staan. Voor de winterstop ontbrak hij al in de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent, nadat hij zonder reden twee keer niet op training verscheen.

Hoewel Lapoussin woensdag nog een korte invalbeurt kreeg in de bekerwedstrijd tegen Antwerp, is hij nu opnieuw uit de selectie gezet. Pocognoli verklaarde dat Lapoussin niet meer volledig met zijn hoofd bij Union zit, wat de reden is om hem voorlopig niet op te stellen.

Voor Lapoussin lijkt een vertrek uit Brussel steeds dichterbij te komen. Ondanks zijn belangrijke rol in het verleden lijkt de speler zijn toekomst elders te moeten gaan zoeken.

Union speelt vanavond een belangrijke uitwedstrijd tegen Charleroi en kan alle focus en inzet gebruiken. Pocognoli benadrukte dat hij rekent op een volledig gemotiveerd elftal om een goed resultaat neer te zetten.