Hoongelach en kritiek voor Anderlecht: 300.000 euro voor nieuw veld dat... meteen weer naar de knoppen was

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

"De bal kaatste soms een meter de lucht in", zei Hans Vanaken na afloop van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. En hij overdreef zelfs niet. Nochtans had Anderlecht net een nieuw veld gelegd.

Het duurde geen vijf minuten of na de eerste tackles kwamen de eerste graszoden al los. Het nieuwe veld van Anderlecht kostte 300.000 euro en kreeg heel wat kritiek over zich heen. Tijdens de match op sociale media, na de match van Club Brugge.

Maar eigenlijk is het logisch. Het ligt er nog maar een paar dagen en kreeg meteen een lading sneeuw over zich. En dus kregen de graswortels niet de tijd om te hechten. "Op den duur moest je meer opletten hoe je de bal inspeelde dan te denken wat je ermee ging doen", zei Ardon Jashari.

"Onze overwinning leek makkelijker dan het was, want het veld lag heel zwaar", ging de Zwitserse middenvelder verder. “Maar we hebben het gewoon heel erg goed gedaan, ondanks de omstandigheden."

Bij Anderlecht erkennen ze dat het veld nog niet goed lag, maar dat was ook verwacht. "Er kunnen geen wonderen verwacht worden", zuchtte David Hubert. "Ik heb de mensen hier dag en nacht zien werken."

"Net als wij heeft het veld amper een rustperiode kunnen hebben. Zo kunnen die matten niet snel hechten. We hopen dat het binnen een paar dagen beter zal zijn, maar het ligt echt niet aan het werk van onze greenkeepers."