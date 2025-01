Peter Vandenbempt scherper dan ooit: "Gelukkig hangt het niet van haar af"

Het nieuwe jaar is goed ingezet. Het ideale moment om terug te blikken op wat 2024 allemaal bracht in de sport.

De jaarovergang gaat traditioneel gepaard met goede voornemens, maar ook met een stevige terugblik op wat het voorbije jaar allemaal gebracht heeft. Dat geldt ook in het wereldje van de sport, maar Peter Vandenbempt is nogal geschrokken van hoe hard de mening is van sportpersoonlijkheden als Justien Odeurs, Jean-Marie Dedecker en zelfs José De Cauwer.

“Gewezen Red Flame Justien Odeurs heeft wél gevoetbald, al is dat volgens Jean-Marie Dedecker uit een ander panel wel in een variant ‘die zo traag gaat dat je het gras ziet groeien’”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Er moeten in hun analyses dus stevige woorden bovengehaald worden en dat begrijpt Vandenbempt niet. Courtois die een strandjet genoemd wordt, ethiek die er niet is in het voetbal, het passeerde allemaal in de woorden van Dedecker.

“Odeurs zou Thibaut Courtois nooit meer voor de Rode Duivels laten spelen, ‘als het van mij zou afhangen’. Gelukkig hangt het niet van haar af, denk ik dan maar. En een oplossing voor de malaise bij de Duivels ligt ook voor de hand: het aanleren van het volkslied, in twee talen, zoals bij de Flames. Italië is er tenslotte ook Europees kampioen mee geworden, nietwaar.”

En dan was er nog José De Cauwer die zich meewarig over het voetbal uitliet. “Iets minder blijkbaar voor een klare kijk op wat de taak van een bondscoach in het moderne voetbal zoal inhoudt. Of hij refereerde aan zijn eigen periode als (wieler)bondscoach was niet duidelijk, maar volgens De Cauwer volstaat gewoon ‘het met de buik doen’ en klaar.”