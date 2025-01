Anderlecht slaat nog eens toe op de transfermarkt: paars-wit troeft Club Brugge én Chelsea af voor groot talent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het gaat wel heel snel bij Anderlecht. Paars-wit heeft César Huerta onlangs voorgesteld, staat dichtbij de transfer van Adryelson en volgt ook nog Enzo Sternal. Maar hier houdt het niet bij op.

Olivier Renard wil, naast de directe prioriteiten op de Anderlecht-transfermarkt, ook profiteren van zijn eerste transferperiode om op lange termijn enkele goede deals te sluiten. De komst van Ibrahim Kanaté valt in deze categorie.

Volgens Het Nieuwsblad zal de club binnenkort de transfer van de 18-jarige linkervleugelspeler officieel maken. Hij zou vandaag zijn medische tests ondergaan.

Er moest een prijs betaald worden

Ibrahim Kanaté viel op tijdens het WK U17 van een jaar geleden. Mali bereikte toen de halve finales. Kanaté was een van de grote spelers in dit mooie parcours met 2 doelpunten en 3 assists in zes wedstrijden.

Dit trok de aandacht van scouts: naast Anderlecht toonden ook Chelsea en Club Brugge interesse. Echter, Club Brugge was niet bereid om het gevraagde bedrag van 1,80 miljoen neer te leggen.

De hoge prijs schrok de Brusselaars echter niet af. Kanaté zal dus verhuizen naar Anderlecht, beginnend met zich aan te passen aan het Europese voetbal bij de RSCA Futures.