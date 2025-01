Hein Vanhaezebrouck weet exact wat Anderlecht nodig heeft

Anderlecht verloor zondag met 0-3 van Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck ziet dat er dringend versterking nodig is.

Het loopt niet zo goed bij Anderlecht de laatste tijd. Het is na de verliespartijen tegen FCV Dender en KRC Genk al de derde competitienederlaag op rij voor paars-wit.

Volgens Hein Vanhaezebrouck hebben de Brusselaars dringen versterking nodig. "Een goeie mercato kan helpen om de kwaliteit van de kern op te vijzelen", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Na 25 minuten had Anderlecht slechts een derde van de duels gewonnen. Dat was voor Nieuwjaar ook al zo. Er is niet zo heel veel veranderd bij Anderlecht", gaat de voormalige coach verder. Maar wat hebben ze dan precies nodig?

"Goeie opbouwende centrale verdedigers, net als een verdedigende middenvelder die het spel kan verdelen", antwoordt hij duidelijk. Een spits hoeft niet volgens Vanhaezebrouck.

"Een centrumspits zou ik niet halen. Die zal niet veel spelen zolang Dolberg er is. Tenzij je Vazquez verkoopt en een goeie invaller vindt. Huerta is er al en dat lijkt me wel al een interessante speler: hij trapt makkelijk en goed vanop afstand, met links en rechts, is dribbelvaardig, heeft overzicht. Heel snel is hij niet, maar hij heeft wel een geweldig loopvermogen", besluit hij.