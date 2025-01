📷 Freyr Alexandersson vindt nieuwe uitdaging na ontslag bij KV Kortrijk: IJslander moet nieuwe club naar titel leiden

Freyr Alexandersson heeft na zijn ontslag bij KV Kortrijk een nieuwe uitdaging gevonden. De 42-jarige IJslander wordt de nieuwe hoofdcoach van SK Brann, de vicekampioen van Noorwegen.

Na zijn vertrek bij KV Kortrijk heeft Freyr Alexandersson snel een nieuwe kans gegrepen. Hij gaat voor het eerst aan de slag in Noorwegen bij SK Brann.

De IJslander werd in oktober door KV Kortrijk ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten. Toch had Alexandersson vorig seizoen nog indruk gemaakt door Kortrijk via de relegation play-offs in de hoogste klasse te houden. Zijn vertrek opende de deur voor Yves Vanderhaeghe, die hem opvolgde.

Uitdaging bij SK Brann

SK Brann, de Noorse vicekampioen, kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen dat eind maart van start gaat. De club eindigde achter kampioen Bodø/Glimt en hoopt onder leiding van Alexandersson een gooi te doen naar de titel.

Met een contract tot 2027 geeft SK Brann aan vertrouwen te hebben in de capaciteiten van Alexandersson. De club wil bouwen aan een stabiele toekomst en hoopt met de IJslander aan het roer opnieuw mee te strijden om het kampioenschap.

Voor Freyr Alexandersson betekent dit een belangrijke stap in zijn carrière. Het komende seizoen zal uitwijzen of de ex-trainer van KV Kortrijk de Noorse club kan leiden naar de titel.