Beerschot vist achter het net: Ratten wilden nieuwe Nederlandse spits, maar krijgen duidelijke 'njet'

Beerschot heeft naast zijn beoogde aanvallende versterking gegrepen. De club had haar zinnen gezet op Henk Veerman, maar de 33-jarige spits blijft bij FC Volendam.

Voor de koploper in de Keuken Kampioen Divisie is een vertrek van Veerman simpelweg onbespreekbaar. Met 11 doelpunten in 21 wedstrijden is Veerman een van de sterkhouders in het team van trainer Rick Kruys.

Zijn prestaties zijn een belangrijke reden waarom Volendam volop meedoet in de titelstrijd. De club wil niets aan het toeval overlaten en ziet in Veerman een cruciale schakel om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen.

Voor Beerschot, dat onderaan bengelt in de Jupiler Pro League, is dit een streep door de rekening. Coach Dirk Kuyt zal op zoek moeten naar een andere spits om zijn aanvalslinie te versterken.

De Antwerpse club kan de extra slagkracht in het offensieve compartiment goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Het mislopen van Veerman is een tegenvaller, maar Beerschot wil sowieso een spits erbij. Of er elders een spits met gelijkaardige kwaliteiten gevonden kan worden, zal de komende weken moeten blijken.