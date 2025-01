David Hubert heeft een groot dilemma: "Dan speel je met een halve man minder"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn visie gegeven over de wintermercato bij Anderlecht. Volgens de ervaren coach moet paars-wit vooral inzetten op versterking achterin en op het middenveld. "Goeie opbouwende centrale verdedigers en een verdedigende middenvelder die het spel kan verdelen."

Aanvallend ziet hij minder noodzaak om in te grijpen, zolang Kasper Dolberg fit blijft. “Een centrumspits zou ik niet halen. Die zal niet veel spelen zolang Dolberg er is, tenzij je Vazquez verkoopt en een sterke invaller aantrekt", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Huerta is er al, en dat lijkt me een interessante speler. Hij is dribbelvaardig, heeft overzicht en een geweldig loopvermogen. Hij trapt makkelijk met links en rechts, maar heel snel is hij niet.”

Over de situatie van Thorgan Hazard was Vanhaezebrouck kritisch. “Hij heeft speelminuten nodig, maar hij is verre van klaar om iets toe te voegen. Tegen Dender voor Nieuwjaar was dat pijnlijk zichtbaar. Je kan hem niet aan de aftrap brengen, want dan speel je met een halve man minder. En bij de Futures kan hij niet terecht omdat hij al minuten maakte bij de eerste ploeg.”

Om Hazard weer op niveau te krijgen, stelde Vanhaezebrouck een pragmatische oplossing voor. “Je moet oefenwedstrijden organiseren om hem wedstrijdritme te laten opdoen. De agenda zit weliswaar vol, maar je kan misschien midweeks spelen met de jongens van de Futures, die maar één wedstrijd per week hebben.”

Vanhaezebrouck erkent dat het voor een trainer geen gemakkelijke situatie is. “Als de ploeg niet goed draait, pas je niet zomaar iemand in, zeker niet een speler die nog niet wedstrijdfit is. Maar die trainer wordt wel afgerekend op resultaten. Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening", besloot hij.