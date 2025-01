Opvallende transfer in de maak? 'Anderlecht kan basisspeler nog verliezen deze winter'

Anderlecht heeft zich aan het begin van de wintermercato allesbehalve rustig gehouden. Nu zou er plots nog een speler kunnen vertrekken.

Het gaat niet goed op sportief vlak bij Anderlecht. De Brusselaars hebben hun laatste drie competitiewedstrijden allemaal verloren, al spelen ze wel de halve finale van de Croky Cup.

Maar het is dus zeer duidelijk dat er versterking nodig is, en daar wordt ook werk van gemaakt. César Huerta kwam al aan als eerste versterking en de volgenden zijn al onderweg.

Maar ook op uitgaand vlak kan er nog wat bewegen bij paars-wit. Zo is een vertrek van Anders Dreyer helemaal niet uitgesloten, sterker nog, het wordt zelfs meer concreet.

Volgens Sacha Tavolieri kan de Deense winger op interesse rekenen vanuit de MLS, waar ook Zanka naartoe zal trekken. Enkele Amerikaanse clubs zijn al in contact geweest met de entourage van de speler.

Het is allemaal nog nieuw, maar de interesse zou wel concreet zijn en Dreyer zelf is niet tegen het idee om naar de VS te verhuizen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...