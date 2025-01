KBVB probeerde ook deze wereldbekende coach te overtuigen om Tedesco op te volgen

Wie zal tijdens de komende interlands in maart op de bank zitten bij de Rode Duivels? De spanning blijft, maar de kansen van Domenico Tedesco lijken nihil.

Over de toekomst van Domenico Tedesco is nog niet officieel beslist of er zijn al namen van mogelijke opvolgers bekend. Woensdag sprak HLN nog over pistes die leiden naar Thierry Henry, maar ook Rudi Garcia.

Het bestuur kijkt al een tijdje naar de opvolger van Domenico Tedesco. Verschillende profielen die eerder werden besproken, lijken nu te zijn uitgesloten, zoals die van de Nederlanders Erik ten Hag en Mark van Bommel.

Xavi wordt het al zeker niet

SudInfo meldt dat de KBVB ook een poging heeft ondernomen om Xavi te halen. De voormalige Barça-legende is sinds afgelopen zomer vrij en zijn avontuur als coach van de Spaanse topclub is ten einde gekomen. Ondanks een titel en een Spaanse Supercup was zijn periode op de Catalaanse bank niet in lijn met zijn spelerscarrière.

Vincent Mannaert heeft hem echter benaderd om Domenico Tedesco op te volgen. Maar de 44-jarige coach wil op dit moment geen nationaal team overnemen en heeft daarom vriendelijk bedankt.