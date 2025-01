Opvallend: Slechts drie clubs uit eerste nationale willen/kunnen naar Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De strijd om promotie naar de Challenger Pro League wordt niet alleen op het veld gevoerd, maar ook in de bestuurskamers. Onder de huidige top tien van eerste nationale hebben slechts drie clubs aangegeven een licentieaanvraag in te dienen.

Clubs die naar de Challenger Pro League willen promoveren, moeten aan strenge licentievoorwaarden voldoen. Hoewel de exacte regels nog niet volledig duidelijk zijn, wordt gesproken over eisen zoals voltijdse medewerkers en terreinverwarming. Dit leidt bij veel clubs tot terughoudendheid, zeker bij ploegen met beperkte budgetten.

Sporting Hasselt nam in december al het voortouw met een licentieaanvraag en blijft bij die beslissing. “We willen promoveren op sportieve wijze, door eerste, tweede of derde te eindigen", stelt voorzitter Sam Kerkhofs vast in de Gazet van Antwerpen.

KVK Ninove, momenteel gedeeld tweede met Knokke, heeft eveneens de ambitie uitgesproken om te promoveren. De club bevestigde onlangs opnieuw dat de licentieaanvraag wordt ingediend.

Jong AA Gent, de U23-ploeg van AA Gent, blijft eveneens vasthouden aan haar ambitie om de stap naar de Challenger Pro League te zetten. Toch zijn er organisatorische obstakels, zoals het vinden van een geschikte locatie voor thuiswedstrijden. Het huidige veld voldoet niet aan de voorwaarden, en hoewel in eerdere aanvragen de Planet Group arena werd genoemd, is daarover nog niets beslist.

Opvallend genoeg heeft leider KVK Tienen laten weten geen licentieaanvraag in te dienen. “Voor onze club is promotie momenteel onhaalbaar", stelt bestuurslid Peter Denruyter vast.