Club Brugge haalt een nieuw groot talent binnen, die meteen ook uitgaand transferrecord breekt

Club Brugge zal Grady McDonnell verwelkomen, een 17-jarige Ierse middenvelder die momenteel speelt in Vancouver. Hij zal eerst België ontdekken met Club NXT, in de Challenger Pro League, voordat hij misschien bij de A-kern terechtkomt.

Nog niet erg actief op de transfermarkt deze winter, zet Club Brugge zijn strategie voort van de afgelopen seizoenen: grote transfers maken voor het eerste elftal om voor de titel en Europees voetbal te spelen, en talenten van over de hele wereld aantrekken voor de toekomst.

Verschillende van hen spelen momenteel in het team van Club NXT, dat momenteel zevende staat in de Challenger Pro League. Dat met spelers zoals Alejandro Granados, Benjamin Faraas en Daniel Perez.

Deze strategie werkt en Club Brugge is niet van plan dit te veranderen. Aan het einde van deze week zouden de beloften van FCB trouwens een nieuw buitenlands talent mogen verwelkomen. Dan gaat het om Grady McDonnell.

De Ierse U17 international, geboren in Canada, zal Vancouver FC verlaten, dat uitkomt in de Canadese eerste divisie. Dat meldt transferguru Fabrizio Romano.

Club Brugge zou woensdagavond een overeenkomst hebben bereikt voor een vergoeding van €350.000. De 17-jarige middenvelder zal natuurlijk eerst uitkomen in de Challenger Pro League alvorens mogelijk door te stromen naar de A-kern. Dit is de eerste uitgaande transfer van Vancouver naar een Europese club en meteen ook de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de club, opgericht in 2022.