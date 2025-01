KAA Gent-coach Wouter Vrancken is het beu: "Ik word zeker en vast ongeduldig"

KAA Gent heeft dringend versterking nodig. Coach Wouter Vrancken luidt de alarmbel.

KAA Gent heeft deze winter al twee transfer afgerond. Nog voor de mercato open ging hadden ze de handtekening van Leonardo Lopes (ex-Cercle Brugge) al te pakken. Iets later volgde de komst van Tom Vandenberghe (ex-KV Kortrijk).

Nu blijft het redelijk stil rond de Buffalo's. "Ik word zeker en vast ongeduldig", klinkt het bij coach Wouter Vrancken volgens Het Nieuwsblad. "Je weet dat je wel wat kwaliteit kunt gebruiken om het verschil te maken. In de verdediging en het middenveld zitten we goed genoeg om stabiliteit en kwaliteit te behouden."

"In aanvallende compartiment, waar je een match moet beslissen, moet het meer zijn. De eerste prioriteit is een spits door de blessure van Max. We hebben nu maar één spits. Daarnaast zit je ook met een economische realiteit, maar als je vol voor Play-Off 1 wil gaan, zou er nog wel iets extra welkom zijn", gaat hij verder.

In de zomer is er meer tijd en zijn er meer mogelijkheden om spelers te halen. "Er is natuurlijk wel begrip voor het feit dat je niet zo makkelijk versterking haalt in de winter, maar mijn job, om elke match te winnen, is ook niet gemakkelijk."

"Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden en dan moet je gewoon tot het uiterste gaan. Ik ben ongeduldig, maar we voeren intern heel veel gesprekken en je moet rekening houden met de economische realiteit. Als staf wil je natuurlijk zo snel mogelijk extra kwaliteit, maar als je daar nog iets langer op moet wachten, dan is dat oké", besluit Vrancken.