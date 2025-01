'KV Mechelen slaat alweer toe op de transfermarkt en heeft Patro Eisden-revelatie beet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Keano 'Kiki' Vanrafelghem zal straks in de JPL spelen. De voormalige speler van Sporting Hasselt en Club NXT gaat bij KV Mechelen tekenen.

KV Mechelen is op dreef op de wintermercato. De club huurde Stephen Welsh al van Celtic Glasgow, kaapte Frederik Hammar weg bij Hammarby en nam de transfervrije Nacho Miras over.

Maar Malinwa denkt nog niet meteen aan stoppen. De club staat dicht bij de transfer van Keano Vanrafelghem. Na alle geruchten lijkt de deal door te gaan.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat hij voor KV Mechelen zal spelen. Malinwa heeft een akkoord gevonden met CPL-club Patro Eisden Maasmechelen over zijn komst.

De jonge aanvaller zal zijn medische tests snel afleggen, waarna het slechts een kwestie van tijd lijkt voor zijn transfer officieel wordt aangekondigd. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 900.000 euro geschat.

Dit seizoen was hij goed voor acht doelpunten in 15 wedstrijden. Vanrafelghem doorliep zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar maakte in januari 2023 de overstap naar Patro Eisden. Daar werd hij voor een half seizoen uitgeleend aan Sporting Hasselt. Dit wordt zijn eerste avontuur op het hoogste niveau.