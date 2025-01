OFFICIEEL: KV Mechelen versterkt zich met CPL-revelatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zat eraan te komen, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt. Keano 'Kiki' Vanrafelghem trekt naar KV Mechelen.

Keano Vanrafelghem is vanaf nu een speler van KV Mechelen. Malinwa maakte het nieuws op donderdag zelf bekend via zijn officiële kanalen.

De 21-jarige centrumspits heeft voor 4,5 seizoenen getekend bij zijn nieuwe club. De West-Vlaming werd opgeleid bij Club Brugge, waar hij nog vor Club NXT speelde.

In de winter van 2023 trok hij uiteindelijk naar Patro Eisden Maasmechelen, dat besloot om hem meteen uit te lenen aan Sporting Hasselt. Daar maakte hij indruk.

Dit seizoen kon hij zijn goede vorm bevestigen. De spits scoorde acht doelpunten en gaf zes assists in 15 wedstrijden bij Patro. Vanrafelghem reageerde op de clubwebsite zelf al kort op zijn aanstelling.

"Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd in het stadion te beleven. Ik heb best al wat wedstrijden van Malinwa op televisie gevolgd. De sfeer en ambiance die er hangt, vielen me telkens op. Malinwa stond zeker op mijn lijstje van clubs waarvoor ik graag zou uitkomen. Ik ben oprecht blij hier te zijn en ga de kleuren met trots dragen", klinkt het bij hem.