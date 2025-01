De verrassende details van de terugkeer van Islam Slimani naar de Jupiler Pro League

Dit is een van de verrassingen van de wintertransferperiode. Islam Slimani is terug in de Jupiler Pro League. Hij wordt uitgeleend aan Westerlo tot het einde van het seizoen. Zal de Algerijnse speler voldoende presteren om te voorkomen dat Westerlo de playdowns moet spelen?

Het is een verrassend nieuws, maar al bevestigd door de club zelf. Slechts vijf maanden na zijn terugkeer in Algerije, zijn geboorteland, verlaat Islam Slimani Belouizdad en sluit zich aan bij Westerlo, tot het einde van het seizoen.

Meningsverschillen waar Westerlo van heeft geprofiteerd

Dat is verrassend nieuws, want aanvankelijk dacht men nooit dat de 36-jarige Slimani Algerije en Noord-Afrika nog zou verlaten om nog een laatste (?) avontuur in Europa aan te gaan. Men zegt dat meningsverschillen tussen het management, de coach van Belouizdad en Slimani zijn vertrek hebben versneld, zoals gemeld door Africa-Foot eind december, die al sprak over een vertrek van de Algerijnse doelpuntenmaker.

"Slimani (...) lijkt nu in onmin te leven met het management van de club, waardoor twijfels ontstaan over zijn toekomst. Sinds zijn komst heeft de goalgetter slechts negen wedstrijden gespeeld, 3 doelpunten gescoord (...) Zijn situatie verergerde na een wedstrijd in de Afrikaanse Champions League", aldus het medium. Die avond meldde de lokale pers dat Slimani geblesseerd was, terwijl zijn coach, Abdelkader Amrani, sprak over problemen met het management.

Na een moeilijke seizoensstart op de bank te zijn beland, heeft Islam Slimani zijn situatie niet geaccepteerd wat tot een confrontatie leidde. "De breuk vond plaats toen Slimani weigerde deel te nemen aan de laatste wedstrijd tegen JS Saoura (3-0)", concludeerde het medium.

Wat kan Islam Slimani nog bijdragen?

Islam Slimani heeft dus besloten het aanbod van Westerlo te aanvaarden, waar een vaak teleurstellende en soms geblesseerde Matija Frigan de enige spits in de A-kern was. Maar wat kan de voormalige aanvaller van Anderlecht en Mechelen nog toevoegen?

Tijdens zijn tijd in het Lotto Park was de Algerijn met 102 caps voor het nationale team (47 doelpunten) erg goed. Beslissend op statistisch vlak (9 doelpunten, 1 assist in 16 wedstrijden), maar ook ongelooflijk belangrijk in het spel, vooral in kaatsen en functioneren met zijn rug naar het doel. Islam Slimani is een van die spelers die een aanvallend compartiment kunnen versoepelen met slimme korte passes om het spel te sturen of te laten ademen.

Bij Mechelen was het statistisch gezien moeilijker. Slechts drie doelpunten in dertien wedstrijden, maar toch vier beslissende passes. Ook daar was de impact in het spel van de Algerijnse aanvaller opvallend. Slimani verliest bijna nooit de bal en weet de vrije man te vinden.

Op 36-jarige leeftijd is zijn visie misschien niet meer wat het ooit was, Islam Slimani vertegenwoordigt nog steeds een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de ploeg uit Westerlo. En met een wedstrijd slechts vijf dagen geleden, waarin hij weer in de basis stond in de Afrikaanse Champions League en 75 minuten speelde, is Slimani in vorm. Of althans, in de beste vorm die zijn leeftijd toelaat. Hij moet Westerlo, momenteel op de dertiende plaats, helpen om niet in de degradatiepoule te belanden.