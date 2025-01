Na drie jaar zonder club: Solskjaer maakt spectaculaire comeback en vindt nieuwe club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ole Gunnar Solskjaer is officieel de nieuwe trainer van Besiktas. De Noor keert terug naar het trainersvak na een pauze van meer dan drie jaar sinds zijn ontslag bij Manchester United.

Na meer dan drie jaar zonder club, na zijn ontslag bij Manchester United, heeft Solskjaer een nieuwe uitdaging gevonden bij Besiktas. De Turkse topclub staat momenteel zesde in de Süper Lig en doet het slecht in de Europa League, wat resulteerde in het ontslag van Giovanni van Bronckhorst.

Solskjaer begon zijn trainerscarrière bij het Noorse Molde en had ook een kort avontuur bij Cardiff City. Zijn carrière kreeg echter pas echt vorm toen hij in 2018 terugkeerde naar Manchester United.

Eerst als interim-manager, daarna als vaste trainer, wist hij de club naar de tweede plek in de Premier League te leiden en de finale van de Europa League. Helaas leidde een slechte reeks in het seizoen 2021-2022 tot zijn ontslag.

Solskjaer is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging bij Besiktas. “Het is een grote uitdaging bij een fantastische club met een trotse geschiedenis”, zei hij.

Solskjaer zal naar verwachting de wedstrijd van Besiktas tegen Samsunspor bijwonen, maar zijn officiële debuut wordt verwacht in de Europa League-wedstrijd tegen Athletic Club op 22 januari. “De fans verdienen een team dat het waard is om voor Besiktas te spelen”, voegde de Noor toe.