Sporting Charleroi gaat serieuze stap verder tegen supporters harde kern: "Ze gijzelen ons"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charleroi heeft verschillende leden van Storm Ultras 2001 en Block 22 een stadionverbod opgelegd. Dat loopt tot het einde van het seizoen.

Charleroi liet donderdagavond weten dat hij een hele reeks stadionverboden opgelegd heeft. Dat werd beslist na de ongeregeldheden in de match van zaterdag tegen Union SG.

De club voert vanaf nu een nultolerantie in tegen pyrotechnisch materiaal. “We hebben ons meermaals bereid verklaard om het gebruik daarvan te gedogen, maar dan wel in overleg met de bevoegde autoriteiten en onder toezicht van professionals. Bij gebrek aan die strikte voorwaarden zal de club geen vuurwerk meer tolereren en zal tegen elke overtreding streng opgetreden worden”, klinkt het.

Volgens de club willen velen de situatie minimaliseren. “Na verschillende incidenten in het Stade du Pays de Charleroi in de afgelopen seizoenen, is het duidelijk geworden dat bepaalde groepen supporters niet alleen de T4-tribune, maar het hele stadion, de supporters, de club en de stad Charleroi gijzelen.”

“We veroordelen het systematische gebruik van bedreigingen en intimidatie, het niet respecteren van de geldende instructies en regels, het gebruik van geweld, het niet respecteren van afspraken gemaakt op veiligheidsvergaderingen, de voortdurende verkeerde informatie en het ongereglementeerde gebruik van pyrotechnisch materiaal.”

Het gebruik zorgt voor veel problemen. “Dat laatste veroorzaakt niet alleen schade aan eigendommen, maar brengt ook de fysieke integriteit van andere supporters ernstig in gevaar en kost de club systematisch aanzienlijke boetes. De rekening per seizoen bedraagt bijna 100.000 euro.”