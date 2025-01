Arnar Vidarsson geeft de supporters van KAA Gent hoop met deze uitspraak

KAA Gent is ziek. Doodziek volgens de supporters zelfs. Geen scorende spits (meer), geen aanvoer vanuit het middenveld en zelfs de weinige zekerheden (Watanabe en Roef) beginnen nu al te schutteren. Tijd voor een aantal gerichte versterkingen, toch? Die zouden er snel moeten komen.

De eerste resultaten van KAA Gent in 2025? Een 0-0 op bezoek bij Dender en een 1-1 thuis tegen Charleroi. Als er gehoopt werd dat de winterbreak voor een vernieuwd elan zou gaan zorgen, kwamen de supporters bedrogen uit.

Meerdere spelers op komst?

Arnar Vidarsson moet snel op zoek naar een spits en mogelijk nog naar een aantal andere aanvallende profielen. En die moeten er heel snel gaan komen. "We moeten het juiste verhaal vertellen aan de spelers om ze naar hier te laten komen", aldus de sportief directeur.

Rest de vraag: is Gent op dit moment nog een aantrekkelijke ploeg? "KAA Gent is een topclub in België. KAA Gent heeft een fantastisch stadion en KAA Gent heeft een heel mooi oefencentrum."

Versterkingen voor wedstrijd tegen OH Leuven

"Deze club heeft een mooi verhaal te vertellen op lange termijn. We zijn met iets bezig op te bouwen. Dat we op dit moment niet het mooiste voetbal brengen? Dat weten we. Als we dat zouden doen, hadden we nu misschien geen transfers nodig."

"Een verhaal vertellen heeft ook met een gevoel te maken. Het is logisch dat Wouter Vrancken ongeduldig wordt. We willen het ook zo snel mogelijk afronden. De kans dat er voor de match tegen OH Leuven iets is afgerond? Die kans is groot."