Frank Boeckx kon dit seizoen aan de slag bij A-ploeg van Anderlecht: "Blij dat ik het niet deed"

Frank Boeckx is momenteel aan de slag als analist. Toch had hij even goed nog actief kunnen zijn in het voetbal.

In 2023 besliste Frank Boeckx om te stoppen als keeperstrainer. Hij voelt zich bijzonder goed in zijn nieuwe rol als analist. “Als analist ben ik nog steeds veel in het weekend weg. Maar in de week ben ik veel thuis”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik kan de kinderen naar school doen. Of oppassen als ze ziek zijn. Ik heb gisteren verse kippensoep gemaakt. Ik vind dat logisch. Ik heb een vrouw die ook ambitieus is.” Toch mist hij het actieve voetbal, maar zijn werk als analist compenseert dat wat. “De kans lijkt me ook niet klein dat ik er ooit weer instap”, geeft hij toe. “Coachen is mijn passie.” Dit jaar kon hij als assistent opnieuw aan de slag gaan bij Anderlecht. “Om eerlijk te zijn: ik heb getwijfeld. Maar ik heb het dan toch niet gedaan omdat ik dacht: dan heb ik een jaar gedaan wat ik beloofd heb…” Hij is blij dat hij het uiteindelijk niet deed. “Ofwel was ik mee ontslagen met Brian Riemer, ofwel hadden ze mij gevraagd als hoofdcoach en dat zag ik allebei niet zitten.”





