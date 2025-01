"Vicieuze cirkel bij Anderlecht": Gert Verheyen heeft straf advies voor Mario Stroeykens

RSC Anderlecht wacht al jaren op een nieuwe prijs. Gert Verheyen vindt dat Mario Stroeykens daaruit zijn conclusies moet trekken.

De toekomst van Mario Stroeykens, dat is geen gemakkelijk onderwerp, zo beseft ook Gert Verheyen. Het begint al met het bepalen van zijn positie op het veld.

“Ik vind hem geen spelmaker of een pure middenvelder. Ook geen ouderwetse 10. Stroeykens is een tweede spits. En van waar hij komt - vanop ‘de 10' of zelfs vanop de zijkant, ook al is hij geen flankspeler -, dat doet er niet toe”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Stroeykens werd volgens de analist ook te lang verkeerd gebruikt. “Als hij in en rond de zestien kan komen, kan ie er meer maken dan nu. Maar onder Riemer moest hij veel te ver van Dolberg spelen.”

Voor Verheyen is het duidelijk dat Stroeykens moet vertrekken bij paarswit. “Niet omdat het Anderlecht is, maar omdat de situatie té lang duurt. Snap je me? Als je jaar in, jaar uit meedraait in een sfeer die moeilijk is, waarbij er alleen maar gehunkerd wordt naar vroeger en je slaagt er niet in om iets te winnen, dan zou ik daar niet te lang in blijven hangen.”

Dat patroon moet een speler met de talenten van Stroeykens zo snel mogelijk weten te doorbreken. “Want je komt automatisch terecht in een vicieuze cirkel van negativiteit”, besluit Verheyen.